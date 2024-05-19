Раскрыт масштабный план новой мобилизации на Украине Военэксперт Дандыкин: новая мобилизация даст ВСУ 200–300 тысяч бойцов

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военэксперт Василий Дандыкин. Он уверен, что Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

Как говорили и раньше, в ВСУ будут забирать больных, инвалидов, чуть ли не стариков, кроме совсем древних. Но, думаю, наскребет Зеленский тысяч 200–300 бойцов. Но успеют ли их обучить? И как, чему научат? — задался вопросом Дандыкин.

Военэксперт выразил уверенность, что пополнение украинской армии вряд ли остановит Россию, однако с этими подкреплениями «придется разобраться». Он также признал, что цифры в 200–300 тысяч человек являются внушительными.

Новая мобилизация, скорее всего, лишь слегка замедлит российское продвижение. Только производители флагов рады, которыми все кладбища на Украина уставлены, — заключил Дандыкин.

Ранее британские СМИ сообщали, что украинские военные оказались крайне недовольны командованием и лично Зеленским. Солдаты злятся из-за отсутствия ротации. Дело в том, что некоторые бойцы ВСУ находятся в зоне боевых действий уже более двух лет.