На выборах в Норвегии победила выступающая за партнёрство с Россией партия

Оппозиционная Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с Россией, победила на выборах в парламент Норвегии с результатом 26,4% голосов. Правящая Консервативная партия смогла набрать лишь 20,5% голосов избирателей. Об этом сообщает Reuters.

Рабочая партия Норвегии много лет считается крупнейшей политической силой в королевстве. Сейчас её лидером является Йонас Гар Стёре. Победившая партия должна сформировать новое правительство, но для этого придётся убедить потенциальных левоцентристских партнёров пойти на компромисс.

В ближайшие дни я приглашаю лидеров всех партий, которые хотят перемен, — сказал Стёре, добавив, что начнёт с Центристской партии и социалистических левых.

Парламентские выборы в Норвегии состоялись в понедельник, 13 сентября, для избрания 169 депутатов. На выборах в королевстве используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.

Ранее в Норвегии появился знак о запрете справлять нужду в сторону России. Он установлен у дороги, которая ведёт к реке Якобсельв, где проходит норвежско-российская граница. При этом не удалось выяснить, кто установил этот знак.