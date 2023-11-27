На Украину привезли скифское золото

Фото: t.me/UkraineCustoms

Скифское золото привезли на Украину, сообщила таможенная служба этой страны. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находится 2694 кг культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице музея.

Киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры, — говорится в сообщении.

Скифское золото является коллекцией из более чем 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Минкультуры Украины ранее договорилось с нидерландским Музеем Алларда Пирсона об условиях передачи Киеву скифского золота. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет взимать с Украины стоимость девяти лет хранения экспонатов.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в связи с таким решением не исключил, что Москва обратится в Мировой суд из-за передачи этой коллекции Украине. Он напомнил, что контракт был заключен с крымскими музеями и экспонаты должны были туда вернуться, а решение властей Нидерландов политизированное.