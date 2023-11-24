Россия может оспорить в суде передачу скифского золота Украине Швыдкой: РФ обратится в Международный суд из-за передачи скифского золота Киеву

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Москва может обратиться в Международный суд из-за передачи скифского золота Украине, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, которые приводит РИА Новости, это решение политизировано и сделано под нажимом. Он напомнил, что контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться.

Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, — сказал Швыдкой.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с руководством Музея Алларда Пирсона (Нидерланды) о передаче коллекции скифского золота Киеву. Дата их передачи украинской стороне пока не раскрывается.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне. Верховный суд Амстердама же оставил кассационную жалобу музеев Крыма без удовлетворения.