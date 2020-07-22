На Украине задержали возможного заказчика убийства Захарченко

https://static.news.ru/photo/91f8c9de-cc50-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу. Мужчина проходит по делу о незаконном обращении с оружием. В ДНР заявляли, что Байдала причастен к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.

Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале. — NEWS.ru) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — NEWS.ru), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в пресс-службе СБУ агентству УНИАН.

8 июля в украинских СМИ появилась информация об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны страны и задержании бывшего сотрудника СБУ. Представители спецслужбы подтвердили журналистам, что задержанным является Андрей Байдала, у которого был позывной «Швед». В СБУ отказались сообщить подробности обысков. В пресс-службе опровергли информацию, что задержанный является сотрудником СБУ, он представляет «другой правоохранительный орган».

Ранее в ДНР заявляли, что установили имена сотрудников СБУ, которые причастны к убийству Захарченко. Сообщалось, что приказ о ликвидации первого главы ДНР отдавал Байдала, который являлся агентом пятого управления департамента контрразведки СБУ.

NEWS.ru писал, что экс-министр Совета министров ДНР Александр Бородай обвинил «стариков-разбойников», которые воевали под контролем СБУ, в убийстве Захарченко. По его словам, спецоперацию по ликвидации первого главы ДНР планировали заброшенные агенты в возрасте более 70 лет.

Александр Захарченко получил тяжёлые ранения после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Он скончался в больнице. В МИД РФ назвали произошедшее терактом.

Военный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. На фоне смены власти в стране в результате Евромайдана Донецкая и Луганская области Украины объявили о независимости, провозгласив себя ДНР и ЛНР. С тех пор официальный Киев пытается установить контроль над территориями, в том числе силовыми методами.