На Украине вдвое выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fa308fe-bac3-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на Украине за последний месяц в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Степанов.

Если с 18 по 24 мая мы фиксировали количество госпитализированных на уровне 749 за неделю, то с 22 по 28 июня это количество составляет 1,41 тысячи, — цитируе т его «Интерфакс-Украина».

Чиновник также напомнил, что в больницы помещаются только те, чьё состояние оценивается тяжёлое или средней тяжести.

Степанов добавил, что на Украине стремительно растёт заболеваемость пневмонией. Так, во второй половине мая было зарегистрировано 2,5 тысячи случаев, а с 22 по 28 июня — уже 4,7 тысячи.

Согласно последним данным, коронавирус в активной форме выявлен более чем у 24 тысяч украинцев. За последние сутки в стране было зафиксировано 706 новых случаев заражения.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина попала в число стран с высокими темпами распространения коронавируса наряду с Албанией, Азербайджаном, Боснией, Молдовой и рядом других государств. Власти допустили возможность усиления карантинных мер из-за превышения ряда критериев распространения инфекции.