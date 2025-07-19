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19 июля 2025 в 23:04

На Украине утвердили состав Совета по нацбезопасности и обороне

Зеленский согласовал новый состав Совета по нацбезопасности и обороне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

В состав органа вошли ключевые представители власти: премьер-министр Юлия Свириденко, министр обороны Денис Шмыгаль, глава МИД Андрей Сибига, командующий ВСУ Александр Сырский, секретарь СНБО Рустем Умеров и другие высокопоставленные чиновники. Также в совет включены руководители силовых структур — глава СБУ Василий Малюк и начальник внешней разведки Олег Иващенко.

Обновление состава СНБО произошло одновременно с формированием нового правительства Украины. В оборонный совет вошли все члены кабинета министров, отвечающие за безопасность, экономику и внешнюю политику страны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Украины Умеров, назначенный на должность секретаря СНБО, получил непрестижную должность. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен, что совет всегда был «отстойником» для украинских политиков. По всей видимости, появились серьезные аргументы для того, чтобы отказать экс-министру в назначении на более высокую должность.

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