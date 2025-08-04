На Украине третий раз за сутки прозвучала воздушная тревога

На Украине третий раз за сутки прозвучала воздушная тревога

На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал в 11:45 по московскому времени и охватил все регионы страны в течение двух минут.

Третья тревога началась с Киева и нескольких центральных областей, включая Днепропетровскую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую и Киевскую. В понедельник тревога также дважды объявлялась по всей территории Украины. Оба раза сигнал впоследствии отменяли.

Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала позиции бойцов 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области — удары были нанесены авиабомбами ФАБ. В результате 12 бойцов были ликвидированы, а еще восемь получили ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в Одессе произошли взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. В 01:30 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.

В то же время ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ под селом Каменским в Запорожской области. Военные уничтожили более 20 бойцов ВСУ — противник был вынужден отступить. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.