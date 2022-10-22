На Украине оценили масштаб повреждений после утренних обстрелов В «Укрэнерго» сравнили масштаб повреждений после утренних обстрелов с событиями 10–12 октября

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина

Масштаб повреждений в результате утренней атаки 22 октября по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября, сообщается в в Telegram-канале «Укрэнерго». В компании отметили, что из-за повреждений фиксируются отключения света в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты принимают все меры, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах, подвергшихся обстрелам.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены. Также он отметил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.