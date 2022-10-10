Зеленский назвал чисто жертв ракетного обстрела Украины Зеленский: 12 человек погибли и более 80 пострадали из-за ракетных ударов РФ по Украине

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетных ударов России по Украине в понедельник, 10 октября, погибли 12 человек. Более 80 граждан получили ранения и травмы. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и связи страны. Обращение главы украинского государство опубликовано в его Telegram-канале.

К сожалению, 12 человек сегодня погибли... Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получают ее, — рассказал президент Зеленский.

Согласно информации городской администрации Киева, в столице Украины в результате обстрелов погибли шесть человек, ранен 51.

Глава украинского государства также рассказал, что в стране идет восстановление пострадавшей в результате обстрелов инфраструктуры. В частности, на 50% восстановлено электричество в Харьковской области, почти полностью налажена подача энергии в Полтавской и Хмельницкой областях. Энергоснабжение уже работает в Николаевской, Одесской, Черкасской областях. Восстановительные работы ведутся в Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.