На Украине решили укрепить границу из-за перемещения ЧВК «Вагнер» Украина укрепит северную границу из-за прибытия в Белоруссию ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале украинского телеканала «Прямой». По его словам, в частности, в Черниговской области, на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов.

Мы знаем, что на территорию Белоруссию прибывают наемники «Вагнер». Уже сейчас мы реагируем так, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходная для вражеских сил. Прорыто более чем 40 километров противотанковых рвов (в Черниговской области), образовано более 30 тысяч минных ловушек, — заявил Наев.

Он добавил, что дополнительно участки государственной границы будут усилены невзрывными и взрывными заграждениями, которые станут «неожиданностями» для противника.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.