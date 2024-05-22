На Украине поврежден инфраструктурный объект Лысак: инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области

Фото: МО РФ

Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Он добавил, что также повреждения получила линия электропередачи.

Повреждены инфраструктурный объект и линия электропередачи, — написал Лысак.

Ранее военная администрация Сумской области Украины сообщила, что в городах Конотоп и Шостка были нанесены авиационные удары по энергетическим объектам. На местах прилетов работают экстренные службы, последствия атаки уточнятся.

До этого стало известно о повреждении логистических центров Вооруженных сил Украины в Одесской области. Удары по объектам пришлись в ночные часы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. В Минобороны эти сведения также не комментировали. Он утверждал, что в районе наблюдалась сильная детонация, прогремели как минимум два взрыва.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в свою очередь рассказал о взрыве 17 мая. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.