На Украине одна из областей осталась без электричества В результате удара российского БПЛА Ровенская область лишилась света

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Российские военные в ночь на 10 июля ударили беспилотным летательным аппаратом по энергообъекту в Ровенской области, сообщила в официальном Telegram-канале компания «Укрэнерго». По ее данным, в некоторых районах региона нет света. Там ведутся аварийные работы.

В компании объявили, что 10 июля в течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. При этом питание объектов критической инфраструктуры ограничено не будет.

Около 04:00 мск на фоне воздушной тревоги в Ровно и в Хмельницкой области были зафиксированы взрывы. Другие подробности не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали.

Мэр портового города Геннадий Труханов 9 июля сообщал, что в Одессе на Украине после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. Градоначальник добавил, что сообщалось об угрозе удара баллистическими ракетами со стороны Крыма. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого украинские Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов, которые произошли в понедельник, 8 июля, в Киеве. В объектив камеры попал момент, как в одном из зданий раздается взрыв и вспыхивает огонь. На видео, сделанном очевидцами, заметно, что густые клубы дыма поднимаются в небо сразу из нескольких точек города. Всего на видео прогремело три взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.