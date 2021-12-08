На Украине не ждут отвода российских войск после общения Путина и Байдена

После разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит ожидать отвода российских войск от границ Украины. Об этом в Facebook написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, последние несколько месяцев президент РФ Путин «последовательно повышал ставки вокруг Украины».

И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» и российского суверенного долга. Конечно, они там ещё могут появиться, ведь Байден довольно последовательно осуществляет политику кнута и пряника в отношении России, — написал Климкин.

Дипломат считает, что в последнее время США стали тоже «повышать ставки». Он назвал подобную тактику верной, но отметил, что она содержит немало угроз эскалации.

Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по отношению к нам — новость ещё не хорошая, но обнадёживающая. Но не ждите, что Путин быстро уведет свои войска, ему нужен рычаг на нас и Соединённые Штаты. Это пока не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл, — написал Климкин.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.