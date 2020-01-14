https://static.news.ru/photo/65d9b14a-36ed-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Расследование фактов захвата государственной власти в стране в 2014 году обязал начать Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ). В материалах фигурируют имена экс-президента Петра Порошенко, бывшего американского лидера Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин в своём Facebook. По его словам, открыть расследование ВАСУ обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко, — написал он.

Речь идёт о краже и выведении в офшоры $100 млрд. Об этом писал личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он также обвинил Порошенко, Хилари Клинтон и Байдена в присвоении украденных в Украине денег, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что источники издания Bloomberg сообщили, что американские спецслужбы начали расследование с целью оценить вероятность вмешательства России в предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена.