Источники издания Bloomberg сообщили, что американские спецслужбы начали расследование с целью оценить вероятность вмешательства России в предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена.
По версии инсайдеров, Россия может провоцировать дискуссии вокруг влияния США на политику Украины в то время, когда там работал сын Байдена. Также источники полагают, что Россия может применить тактику схожую с тактикой 2016 года, когда она «нанесла ущерб демократу Хилари Клинтон и помогла Трампу». Американцы
Как писал NEWS.ru ранее, исследовательская служба Morning Consult провела опрос, согласно которому экс-вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей-демократов.
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