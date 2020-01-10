Джо Байден Джо Байден Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Источники издания Bloomberg сообщили, что американские спецслужбы начали расследование с целью оценить вероятность вмешательства России в предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По версии инсайдеров, Россия может провоцировать дискуссии вокруг влияния США на политику Украины в то время, когда там работал сын Байдена. Также источники полагают, что Россия может применить тактику схожую с тактикой 2016 года, когда она «нанесла ущерб демократу Хилари Клинтон и помогла Трампу». Американцы предполагают, что для влияния на предвыборную кампанию Россия будет использовать социальные сети, как ключевой инструмент.

Как писал NEWS.ru ранее, исследовательская служба Morning Consult провела опрос, согласно которому экс-вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей-демократов.

 

 

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