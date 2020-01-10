https://static.news.ru/photo/75ee25ca-343b-11ea-ad36-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Источники издания Bloomberg сообщили, что американские спецслужбы начали расследование с целью оценить вероятность вмешательства России в предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По версии инсайдеров, Россия может провоцировать дискуссии вокруг влияния США на политику Украины в то время, когда там работал сын Байдена. Также источники полагают, что Россия может применить тактику схожую с тактикой 2016 года, когда она «нанесла ущерб демократу Хилари Клинтон и помогла Трампу». Американцы предполагают , что для влияния на предвыборную кампанию Россия будет использовать социальные сети, как ключевой инструмент.

Как писал NEWS.ru ранее, исследовательская служба Morning Consult провела опрос, согласно которому экс-вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост американского президента от Демократической партии, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей-демократов.