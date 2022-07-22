На Украине начнется мобилизация пенсионеров Украинский генерал объяснил мобилизацию пенсионеров подготовкой наступления со стороны ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев решил объявить мобилизацию пенсионеров ввиду того, что ВСУ нужны «мощные резервы» для наступления, заявил экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж. В эфире YouTube-канала «Да, это так» генерал отметил, что для проведения операции по наступлению украинской армии потребуются военнослужащие, которые имеют военный опыт.

Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом, — заявил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что если ВСУ начнут призыв резервистов, это увеличит военный потенциал украинской армии, добавив несколько десятков тысяч человек к текущему числу солдат. Таким образом, после мобилизации ВСУ смогут перебросить силы на Херсон.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что мобилизованные жители западных областей Украины отказались ехать в Донбасс на фоне потерь ВСУ. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области ответили отказом на призыв к участию в боевых действиях в полном составе.