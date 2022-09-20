На Украине могут начать сажать за российский паспорт В Раду внесли законопроект об ответственности за получение украинцами российского паспорта

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На сайте Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение украинцами российского паспорта и призывы к этому. Его инициатором является премьер Украины Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости. Предполагается, что речь пойдет о реальных тюремных сроках в 5 – 15 лет.

Проектом акта предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которыми предусмотреть уголовную ответственность за вступление в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23 февраля 2022 года был таким лицом, в гражданство государства-агрессора и/или получения паспортных документов государства-агрессора, — приводит агентство слова пояснительной записки.

Отмечается, что за пропаганду российского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинцы, добровольно получившие паспорта РФ, будут осуждены за госизмену. По его словам, исключение будет сделано лишь для тех, кого «вынудили» получить паспорт за пенсию или по другим причинам, что будет установлено следствием и судом.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о признании недействительными российских паспортов, выданных на подконтрольных армии России территориях Украины. Следом предложение должен одобрить Совет ЕС.