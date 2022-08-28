На Украине «дерусифицируют» еще один памятник героям ВОВ В Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза

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В городе Борисполь Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза в рамках процедуры «декоммунизации и дерусификации» Украины, сообщает ТСН. По информации украинского телеканала, памятники советских воинов не будут уничтожать, а перенесут в мемориально-парковый комплекс в Борисполе.

В Борисполе в Киевской области, в рамках декоммунизации и дерусификации, демонтируют аллею Героев Советского Союза. Ее перенесут в Мемориал Славы на Кнышевом мемориально-парковом комплексе, — сказано в сообщении.

В июле мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым». В частности, среди переименованных улица Маршала Малиновского — она стала улицей Героев полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Питерскую улицу теперь будут называть Лондонской.

До этого депутаты Киевской рады предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали памятники поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, генералу Николаю Ватутину, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимирову Шарапову.