В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, «связанных с Россией и советским прошлым»

Фото: shutterstock.com

Киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым», сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В частности, среди переименованных улица Маршала Малиновского — она стала улицей Героев полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Питерскую улицу теперь будут называть Лондонской.

Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства, — написал мэр.

28 июля 2022 года впервые отмечался День украинской государственности. Он был учрежден по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году и отмечается в День Крещения Руси. На Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси, подобных «инициатив» следует ожидать от нее и в будущем. Он предположил, что в дальнейшем Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».