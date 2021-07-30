После взрыва на шахте под Донецком погиб рабочий

Несколько человек пострадали, один погиб в результате взрыва на шахте управления «Покровское» в Донецкой области. Об этом сообщает региональное управление украинской Государственной службы по ЧС, а также источники в больнице, куда доставили пострадавших.

По данным спасателей, в результате взрыва, прогремевшего 31 июля около 06:10, пострадали 10 человек, в том числе четыре работника шахтоуправления и шесть сотрудников подрядной организации. Все находившиеся в забое были выведены на поверхность, раненых доставили в больницу Покровска, часть из них перевели в ожоговое отделение в Краматорске.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался . Причины инцидента определит специальная комиссия. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК Украины «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».

Ранее, 24 июля, взрыв произошёл на угольной шахте в Таджикистане. Один человек погиб, восемь получили ранения.