На похороны принца Филиппа пустят всего 30 человек: кто они

https://static.news.ru/photo/1cc58b26-9e40-11eb-8aa1-96000091f725_660.jpg Фото: Massimiliano Migliorato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британского принца Филиппа не могут похоронить уже неделю. Всё это время определяли не только способ и место его захоронения, но и список приглашённых членов семьи.

Оказалось, что на церемонию погребения прибудут только 30 человек. Причём ранее премьер страны Борис Джонсон отказался от своего места в этом списке, чтобы проститься с принцем мог кто-нибудь из членов семьи.

В итоге был опубликован список самых близких людей, в нём, конечно, оказались супруга герцога Эдинбургского королева Елизавета II, все их дети — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Жёны и мужья будут сопровождать их, как и все дети. Среди наследников престола на похоронах появятся принц Уильям с супругой, принц Гарри без жены Меган Маркл. Дети Уильяма и Кейт Миддлтон останутся дома.

Также на похороны пригласили обеих принцесс — Беатрис и Евгению, их мужей и других родственников.

Ранее NEWS.ru писал, что Филиппа похоронят в свинцовом гробу в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Но это временно. После смерти его супруги Елизаветы II королевская чета вновь воссоединится в усыпальнице мемориальной часовни короля Георга VI.