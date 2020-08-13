На Канарах ввели обязательное ношение масок на улицах

https://static.news.ru/photo/911ff444-dd79-11ea-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mercedes Menendez/Global Look Press

Власти Канарских островов ввели обязательный для туристов и местных жителей масочных режим. Теперь защитные маски необходимо будет надевать во всех общественных местах, в том числе и на улице, невзирая на возможность соблюдения социальной дистанции.

Новые ограничения вступают в силу с 14 августа. Об этом сообщил председатель канарского правительства Анхель Виктор Торрес.

Как пишет РИА Новости, Канары стали последним испанским регионом, который ввёл обязательное ношение масок, и вторым автономным сообществом (после Галисии), где наложен запрет на курение на террасах ресторанов и баров. Такое же ограничение планируется принять и в других испанских автономных сообществах, в частности, в Мадриде, Арагоне, Астурии и Валенсии.

По последним данным, в Испании с начала эпидемии выявлено почти 330 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число жертв достигло 28 579 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами информацию о якобы готовящемся введении ограничений в Москве с 15 сентября на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Градоначальник добавил, что в школах мегаполиса отменили все массовые мероприятия и линейки в новом учебном году, однако занятия начнутся 1 сентября. Передвижение детей по школам ограничат, в результате им не нужно будет сидеть в масках.

Чиновник также отметил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении ещё нескольких месяцев. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в метро, наземном транспорте, заведениях общепита, офисах и магазинах, сообщал NEWS.ru.