Мясокомбинат в Германии сообщил о вспышке COVID-19 у себя на предприятии

Представители концерна PHW сообщили о выявлении вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем комбинате в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен. Тест на инфекцию сдали приблизительно 50 сотрудников.
Выяснилось, что у 23 из них положительный результат. Руководство приняло решение проверить весь персонал. Речь идёт о 1,1 тыс. работников предприятия,
На сегодняшний день в мире зафиксировано более 9,1 млн заражённых коронавирусом, около 472 тысяч человек скончались от заболевания. Выздороветь удалось 4,5 млн пациентов.
Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации заявила, что пандемия COVID-19 является вызовом, каких в стране не было со времён Второй мировой войны. Она также неоднократно призывала жителей ФРГ к солидарности.
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