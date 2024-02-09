Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы Лубинец: мобилизованный в ВСУ инвалид с эпилепсией умер в первый день службы

Фото: МО Украины

Инвалид с эпилепсией, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, умер в первый же день службы, заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Причины смерти военнослужащего он не уточнил.

Обнаружил информацию о мобилизации территориальным центром комплектования Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы, — написал Лубинец.

По словам омбудсмена, расследование случившегося находится на его личном контроле. Специальная прокуратура выяснит, был ли проведен надлежащий медицинский осмотр мужчины перед мобилизацией и своевременно ли он получил необходимые меры медицинской помощи во время службы.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что принятое в первом чтении Верховной радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» является преступлением против украинского народа. По ее словам, ситуация свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским.

Правительство Украины 26 декабря внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно списку заболеваний, призыву будут подлежать люди с одним глазом, легким или почкой, а также граждане с диагностированной карликовостью. Кроме того, пойдут служить мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря.