Сенатор назвала геноцидом тотальную мобилизацию на Украине Сенатор Ковитиди: тотальная мобилизация на Украине является геноцидом народа

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Принятое в первом чтении Верховной радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» является преступлением против украинского народа, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, это свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским, руководствуясь решением Верховной рады Украины и на основании представления правительства.

Объявляя мобилизацию для участия в заведомо проигранной войне, режим Зеленского подтверждает свое намерение убить на Украине всех мужчин боеспособного возраста. Украинская власть осознанно принимает решение, которое приведет к катастрофическим последствиям, в частности исчезновению двух или трех поколений мужчин Украины. Геноцид с точки зрения международного права является преступлением, которое осуждается всем цивилизованным миром и за совершение которого все виновные лица обязаны понести заслуженное наказание, — сказала Ковитиди.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.