МО Британии: армия России вырыла 60-километровую систему траншей в ЛНР

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Telegram-канал «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, мониторящее ситуацию в зоне боестолкновений на Украине, сообщил, что российские войска завершили работы по созданию системы укреплений в ЛНР. Канал указал, что речь идет и системе траншей протяженностью 60 километров, между Сватово и границей России. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным британских военных, речь идет о системе траншей между Сватово и российской границей, общая протяженность которой 60 километров, — говорится в сообщении.

Детальной информации о системы укрепления, такой как глубина траншей и ее оборонительных свойствах, нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт продемонстрировал противотанковые заграждения, которые строятся в регионе. На снимках сам чиновник запечатлен в полях вместе с рабочими. Также в кадр попала техника, с помощью которой размещаются бетонные пирамиды.

6 декабря в Курской области продлили на 15 суток «желтый» уровень террористической опасности. Он действует на территории региона с 11 апреля. В последний раз его продлевали с 21 ноября до 6 декабря.