Минстрой РФ определил дома и объекты, которые пойдут под снос в Мариуполе

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Минстрой России определил, какие объекты пойдут под снос в Мариуполе. Глава ведомства Ирек Файзуллин также сообщил, что в министерстве уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. По его словам, которые приводятся пресс-службой Минстроя на сайте ведомства, в приоритете находятся работы по восстановлению объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры, в том числе учебных учреждений. Файзуллин подчеркнул, что ввиду приближающихся холодов специалистам необходимо провести воду, газ и электричество в жилые дома в сжатые сроки.

Прежде всего в приоритете восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки — к октябрю — нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов, — процитировали Файзуллина в пресс-службе Минстроя.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, с учетом масштабов разрушений в городе. В Мининформации ДНР уточнили, что намерены восстанавливать жилье жителям Мариуполя бесплатно. В домах, степень повреждения которых оценивается менее чем на 30%, подрядчики обязуются закрыть тепловой контур, а также заменить поврежденную кровлю, двери и внутренние коммуникации. На следующий год разрабатывается программа по созданию общего вида домов, которая включает в себя ремонт балконов.