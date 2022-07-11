Глава ДНР Пушилин назвал сроки восстановления Мариуполя Глава ДНР Пушилин: Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября

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Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, учитывая масштабы разрушений в городе, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. В то же время он подчеркнул серьезный масштаб уже проделанной работы.

С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная, — сказал он.

Ранее в Мининформации Донецкой Народной Республики уточнили, что намерены восстанавливать жилье жителям Мариуполя бесплатно. В домах, степень повреждения которых оценивается менее чем на 30%, подрядчики обязуются закрыть тепловой контур, а также заменить поврежденную кровлю, двери и внутренние коммуникации. На следующий год разрабатывается программа по созданию общего вида домов, которая включает в себя ремонт балконов.