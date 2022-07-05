В ДНР рассказали, как будут восстанавливать жилье в Мариуполе В ДНР объявили, что жилье мариупольцам восстановят бесплатно

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Мариуполь. Украина

Жилье жителям Мариуполя будут восстанавливать бесплатно, заявили в Мининформации Донецкой Народной Республики, сообщает радио Sputnik. В домах, степень повреждения которых оценивается менее чем на 30%, подрядчики обязуются закрыть тепловой контур, а также заменить поврежденную кровлю, двери и внутренние коммуникации.

Что касается балконов, то их ремонт пока не планируется. Для этого на следующий год разрабатывается программа по созданию общего вида домов, – добавили в ведомстве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России ранее заявил, что осенью 2022 года военное ведомство сдаст в Мариуполе новый жилой микрорайон. Он будет состоять из 12 пятиэтажек более чем на тысячу квартир.

В настоящее время на стройке, площадь которой составит 115 гектаров, задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники. На месте застройки уже провели сплошное разминирование.