В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч мобилизованных Замминистра обороны Украины Маляр заявила о сотнях тысяч мобилизованных в стране

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На Украине мобилизованы сотни тысяч человек, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24». Ранее глава ведомства Алексей Резников сообщил, что нужно «обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику».

Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч [мобилизованных], — сказала Маляр.

В начале спецоперации РФ на Украине в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала будут мобилизованы бывшие военнослужащие, имеющие боевой oпыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе. Затем — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

После них могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также другие лица, не имеющие возрастных и физических ограничений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты похищают местных жителей и заставляют их взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Он добавил, что это касается не только молодых, но и пожилых.