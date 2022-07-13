Минобороны России: в Харьковской области ликвидирована группа диверсантов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Спецоперация России на Украине

В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, часть ее участников захвачена в плен, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в состав группы входили военнослужащие 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны, переброшенного в Харьковскую область из Киева. Диверсантов обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал был доставлен водным путем из Николаевской области. Человек, который осуществил перевозку, задержан. Он рассказал, что о доставке оружия его попросили украинские пограничники, заплатив за нее семь тысяч гривен.