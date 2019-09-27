https://static.news.ru/photo/f100a4a8-e158-11e9-8025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, в честь 75-летия «Боёв у моря» заявил, что обязанность современных жителей страны — «чтить патриотов», которые были частью легионов Waffen SS.

Он призвал не позволять людям глумиться над их памятью, передаёт LETA .

Рядом с окопами, солдатскими могилами и памятными знаками мы все черпаем силы и уверенность в том, что у Латвии есть будущее, что мы идём правильным путём, — подчеркнул он.

Политик отметил, что участники войны со стороны легионов были героями, которые бились с Красной армией и выигрывали крупные сражения при неравных силах.

Ранее в Латвии, как писал News.ru, суд признал нескольких человек виновными в демонстрировании советской символики. Они вышли на улицы с красным флагом 9 мая 2019 года — в День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.