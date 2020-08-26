Министр обороны Германии уверена, что Навального отравили

https://static.news.ru/photo/a086dd18-e7a0-11ea-90dc-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудила состояние политика Алексея Навального со своим коллегой из Эстонии Юри Луйком. Она выразила полную уверенность, что оппозиционера отравили.

Такой вывод она сделала на основании оценок немецких врачей, передаёт «Интерфакс».

Сейчас (врачи. — NEWS.ru) пытаются установить, с каким ядом имеют дело. В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его [отравление] сопровождать, — подчеркнула она.

Луйк ответил, что произошедшее является очередным грустным примером презрительного отношения России к демократическим свободам и жизни человека.

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Накануне, как писал NEWS.ru, представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.