Уголовное дело об отравлении Навального не возбуждали

https://static.news.ru/photo/4f4dd98a-e5ff-11ea-bbba-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что правоохранительные органы не возбудили уголовное дело в связи с отравлением политика. Заявление подали в полицию и Следственный комитет ещё 20 августа.
Ярмыш напомнила, что закон отводит три дня на принятие решения о возбуждении дела. Таким образом, срок истёк 23 августа.
В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истёк в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено, — написала она в Twitter.
Журналисты «Интерфакс-Сибирь» попытались получить комментарий Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, однако там отказались говорить на эту тему.
Мы по этой теме комментариев не даём, — заявили в ведомстве.
Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.
Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.
Как писал NEWS.ru, состояние здоровья пациента, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко.