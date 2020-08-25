В Кремле не нашли повода для уголовного расследования отравления Навального

https://static.news.ru/photo/77051294-e6c3-11ea-aaea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления политика Алексея Навального. По его словам, сначала необходимо определить вещество, которое стало причиной комы оппозиционера.

Представитель главы государства отметил, что врачи сначала в России, а теперь в Германии занимаются первой стадией медицинского расследования: они хотят узнать, что стало причиной впадения пациента в кому. Однако пока им это не удаётся, передаёт РИА Новости.

Для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме, — сказал Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать отравления Владимира Кара-Мурзы — младшего (журналиста и общественного деятеля, который был дважды отравлен неизвестным веществом) и Петра Верзилова (акциониста, который был отравлен и лечился в немецкой клинике Charitе, где сейчас лечат Навального). Песков ответил, что не знает, был ли Верзилов отравлен, а если и был, то чем именно.

Согласитесь, что в любой стране мира ежедневно происходит очень много отравлений, и здесь, если говорить о каком-то конкретном случае, нужно всё-таки оперировать точной информацией, я не располагаю этими данными, — сказал он.

Представители прессы спросили у него, считают ли в Кремле необходимым показывать особенное отношение к преступлениям против оппозиционеров, таких как убийство политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Убийство Бориса Немцова — это чудовищная трагедия. Вы знаете обо всех следственных действиях и так далее. То есть здесь я не вычленял бы отсюда какую-то тенденцию об убийствах, происходящих в разных странах мира, тех, кто критикует президента России [Владимира Путина]. Это не так. Я не могу с вами согласиться о том, что это какая-то тенденция, — ответил представитель президента.

Накануне представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Заявление подали в полицию и Следственный комитет ещё 20 августа. Закон отводит три дня на принятие решения о возбуждении дела. Таким образом, срок истёк 23 августа. Она выразила надежду, что СК возбудит дело после сообщения врачей немецкой клиники Charite, которые нашли следы отравления в анализах оппозиционера.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Как писал NEWS.ru, согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.