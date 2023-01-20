Министр обороны ФРГ предостерег Польшу от поставок танков Киеву без спроса

Фото: Felix Zahn/Global Look Press

Борис Писториус

Польша пока не направила запрос в Берлин на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине, заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в прямом эфире канала ZDF. Он также подчеркнул, что поставка Варшавой техники без соответствующего разрешения будет воспринято как недружественный шаг по отношению к НАТО.

По моим сведениям, на сегодняшний день запросов не поступало. Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения Германии на снятие экспортных ограничений, тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса, — заявил Писториус.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава поступит так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит от Германии разрешение на поставки Украине танков Leopard. Он подчеркнул, что согласие Германии на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.

Депутаты бундестага не вынесли на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало процесса передачи танков Leopard Киеву. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов встречи контактной группы по обороне Украины, запланированной на 20 января на авиабазе США «Рамштайн». На заседании будет присутствовать новый министр обороны Германии Борис Писториус, который ранее принял присягу перед бундестагом.