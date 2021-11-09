Мигранты рассказали, что виза в Белоруссию им обошлась в $2600

Беженцы на белорусско-польской границе рассказали о том, как получили белорусские визы в Турции. Граждане Ирака заявили, что оформили все необходимые документы в Анкаре. За оформление одного человека турки брали с каждого по $2600. Об этом сообщает RT на своём Telegram-канале.

Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу, — поделился один из мигрантов.

Беженцы выразили надежду на то, что немецкие власти отправят за ними транспорт, чтобы забрать их с границы. Известно, что польские власти намерены поднять вопрос о введении дополнительных санкций для Белоруссии на ближайшем саммите стран ЕС.

Ранее британское издание The Telegraph обвинило президента России Владимира Путина в новой «низости» из-за кризиса на белорусско-польской границе с участием беженцев. В новой статье сказано, что российский лидер ведёт гибридную войну против Европейского союза.

Авторы статьи отметили, что Путин знает, на «какие рычаги давить», чтобы дестабилизировать обстановку в Европе.