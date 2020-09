МИД Украины: инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом

Он отметил, что Киев не вмешивался во внутренние дела соседнего государства и продолжит поддерживать народ Белоруссии.

Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state.