МИД Украины: инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом

https://static.news.ru/photo/ef3b49b6-fdd6-11ea-a29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, церемония не делает политика легитимным главой государства.

Он отметил, что Киев не вмешивался во внутренние дела соседнего государства и продолжит поддерживать народ Белоруссии.

Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства, — написал дипломат в Twitter.

Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, todayâs âinaugurationâ of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.