В МИД РФ объявили о высылке австрийского дипломата из России

https://static.news.ru/photo/3251cac4-e60b-11ea-b581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера вызвали в МИД РФ.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства, приведённом пресс-службой, сообщается, что Айгнеру заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Вены об отзыве аккредитации у российского дипломата и требованием в отношении него покинуть территорию Австрии.

В МИД также сообщили, что в соответствии с принципом взаимности, австрийский дипломат в посольстве в Москве объявлен персоной нон грата, имя подвергнутого санкциям сотрудника при этом не называется.

Как писал NEWS.ru, российского дипломата, личность которого не раскрывалась, выслали из столицы Австрии под предлогом того, что его деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях. Гражданину РФ предписано покинуть страну до 1 сентября. По данным австрийских СМИ, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. О шпионаже в компании австриец рассказал своему начальнику. Во время следствия он назвал россиянина своим куратором. Сам дипломат отказался от каких-либо заявлений, ссылаясь на дипломатический иммунитет.