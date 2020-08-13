МИД Германии вызвал посла Белоруссии

Посла Белоруссии Дениса Сидоренко в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии. Дипломату объяснили позицию ФРГ о белорусских президентских выборах.
Дипломат прибыл в здание МИД во второй половине дня,
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен