МИД Франции поддержал санкции против РФ из-за Навального накануне совета ЕС

https://static.news.ru/photo/852cce62-5e54-11eb-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступает за действенные санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете, — заявил французский министр в эфире радиостанции France Inter.

Жан-Ив Ле Дриан вновь призвал раскрыть обстоятельства дела Навального. Он раскритиковал действия полиции на субботних акциях протеста в России. По его словам, задержания являются «отказом от верховенства права».

23 января в разных городах России прошли протестные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Накануне на них в социальных сетях зазывали сторонники оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях протеста задержали 3,3 тысячи человек.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что силовики действовали адекватно, а единичные случаи агрессии против протестующих должны получить оценку руководства МВД и Росгвардии.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил количество участников несанкционированных митингов.