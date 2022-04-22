МИД Австрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, выступая на 14-м саммите европейских СМИ в Лех-ам-Арльберге, заявил, что было бы нежелательно предоставить Украине полное членство в Евросоюзе. Он отметил, что требуется разработать новые гибкие модели вступления для государств-кандидатов.

Шалленберг сослался на государства Западных Балкан — Македонию и Черногорию, которые также находятся в стадии переговоров о вступлении. По его мнению, необходимо во всех этих случаях предложить более гибкие варианты, чтобы были модели, отличные от полного членства или соглашения об ассоциации. При этом министр подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение, так как речь идёт о защите западной модели жизни с её основными правами.

Мы экспортируем нашу западную модель жизни, — пояснил Шалленберг.

Глава МИД также назвал нейтралитет Австрии «элементом самоопределения». Подвергать его сомнению он не посчитал нужным. Шалленберг отметил, что правильно было бы подумать о будущем проектировании структуры безопасности. Австрия может быть частью европейской оборонной системы, но не может «участвовать в армии», добавил он.

Говоря конкретно о ситуации на Украине, Шалленберг сказал, что хотя Австрия была нейтральной в военном отношении, она не политически нейтральна.

Мы не принадлежим ни к какому военному союзу и не хотим этого. Впрочем, весьма вероятно, что вы вносите вклад, например, на поставку шлемов или дизелей, на всё что угодно. Помогать украинскому населению — это заповедь, — подчеркнул он.

Исследовательский институт Unique ранее провёл опросы, в ходе которых пытался узнать отношение австрийцев к руководству страны по вопросу Украины. По результатам выяснилось, что лишь 40% согласны с властями страны касательно украинского вопроса.