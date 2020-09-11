Меры по упрощению въезда в Финляндию не затронут россиян

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Власти Финляндии планируют упростить въезд в страну из стран с высоким риском заражения на основе предъявления заранее сданного отрицательного теста на коронавирус. Меры коснуться стран Евросоюза и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. Россия в этот список не вошла.

Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, Россия не является частью списка третьих стран для открытия границ, составленного ЕС, передаёт ТАСС.

Мы придерживаемся списка «зелёных» стран ЕС, Россия туда не входит, — сказал он.

2 сентября 27 стран Евросоюза приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. В перечень вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай по-прежнему остаётся включенным в него в «условно», поскольку власти КНР сами порка не открывают свои границы ЕС. США и Россия в этот список не входят.

Ранее эксперты рассказали об уловках россиян, которые путешествуют по странам, авиасообщение с которыми прервано из-за пандемии коронавируса. В марте полёты были приостановлены полностью, в июне было разрешено отправляться за рубеж с целью работы, учёбы, ухода за больными родственниками или госпитализации. Последний способ используется особенно активно. Люди отправляются за рубеж с помощью приглашений, которые им отправляют клиники или санатории, имеющие медицинскую лицензию. В конце августа Ассоциация туроператоров России заявила о росте числа организаций, выдающих фальшивые справки о прохождении лечения. Стоимость таких услуг варьируется от двух до 60 тысяч рублей.

Россияне также нередко используют стыковочные рейсы, которые появились с возобновлением авиасообщения между Москвой и Стамбулом. Более состоятельные граждане пользуются услугами бизнес-авиации, полёты которой не ограничены официально. Самыми популярными направлениями у таких россиян оказались Лондон и Ницца, сообщал NEWS.ru.