Раскрыты хитрости россиян для полётов за границу во время ограничений

https://static.news.ru/photo/3716f718-f386-11ea-ad50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рассказали об уловках россиян, которые путешествуют по странам, авиасообщение с которыми прервано из-за пандемии коронавируса. В марте полёты были приостановлены полностью, в июне было разрешено отправляться за рубеж с целью работы, учёбы, ухода за больными родственниками или госпитализации.

Последний способ используется особенно активно. Люди отправляются за рубеж с помощью приглашений, которые им отправляют клиники или санатории, имеющие медицинскую лицензию, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что в конце августа Ассоциация туроператоров России заявила о росте числа организаций, выдающих фальшивые справки о прохождении лечения. Стоимость таких услуг варьируется от двух до 60 тысяч рублей.

При этом, как признают эксперты, запретить россиянам выезд при наличии соответствующей справки невозможно. Это связано с тем, что информация о наличии заболеваний относится к сведениям, которые запрещено раскрывать без согласия пациента. По этой причине пограничники не могут проверить достоверность данных о наличии или отсутствии у выезжающего за границу человека показаний для лечения.

Для того чтобы улететь за рубеж, россияне также нередко используют стыковочные рейсы, которые появились с возобновлением авиасообщения между Москвой и Стамбулом. Особым спросом пользуются Черногория, Азербайджан, Украина, Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Италия. Пересадку в Стамбуле чаще всего делают туристы, которые направляются в Баку, Подгорицу, Сеул, Тирану, Загреб, Белград, Тель-Авив, Хургаду и Бейрут.

Помимо прочего, для вылета за границу россияне порою пользовались вывозными рейсами, билеты на которые можно было приобрести при наличии документов, позволяющих въезд в желаемую страну.

Более состоятельные граждане пользуются услугами бизнес-авиации, полёты которой не ограничены официально. Самыми популярными направлениями у таких россиян оказались Лондон и Ницца.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что открытие границ не привело к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране.