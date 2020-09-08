Минздрав: открытие границ не привело к ухудшению ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Архангельск охарактеризовал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Как передаёт ТАСС, глава Минздрава отметил, что даже после открытия границ с некоторыми странами ситуация остаётся стабильной. Мурашко подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка не вышла из под контроля, так как открытие границ проходило в рамках строгих правил.

С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы в Анкару, Стамбул, на Занзибар и в Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина от 2 сентября на взаимной основе возобновилось международное авиасообщение с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы.

Наконец, как сообщал NEWS.ru, с 7 сентября границу для въезда россиян при наличии ваучера на отель и справки об отсутствии коронавируса открыла Греция.