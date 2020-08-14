Меркель жёстко осудила насилие против мирных протестующих в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3db8342e-de19-11ea-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жёстко осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии и призвала к немедленному освобождению задержанных. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, Меркель осуждает задержание тысяч мирных демонстрантов и потрясена сообщениями о том, что они подвергаются насилию. Она выразила скорбь родственникам погибших, а также призвала власти Белоруссии освободить людей и соблюдать их права на собрания, информацию и свободу слова.

Тот факт, что фундаментальные права в Белоруссии попираются ногами, совершенно неприемлем, — сказал представитель правительства.

Штеффен Зайберт добавил, что на предстоящем заседании СМИД ЕС, посвящённом событиям в Белоруссии, также должна идти речь «о санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав людей», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 14 августа главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором планируется обсудить в числе прочих меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных демонстраций.

В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, белорусские медики рассказали о самых распространённых травмах, полученных пострадавшими во время акций протеста после президентских выборов. По их словам у большинства — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы. При этом самые тяжёлые пациенты поступают из изоляторов временного содержания (ИВС).