Меркель усомнилась в способности Евросоюза поделить деньги

https://static.news.ru/photo/28afaf6a-c999-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Главы государств и правительств Евросоюза и с третьей попытки могут не решить финансовые разногласия. Такие опасения высказала канцлер Германии Ангела Меркель, приехав на заседание.

На саммите в Брюсселе стороны пытаются прийти к общему мнению по вопросам формирования бюджета на 2021–2027 годы и перспектив восстановления экономики на выходе из финансового кризиса.

Вместе с тем, отметила Меркель, третий день переговоров наверняка станет решающим.

Различные темы — объём фонда, распределительный механизм, а также вопрос соблюдения принципов правового государства — сейчас хорошо проработаны, — приводит её слова ТАСС.

Тем не менее канцлер ФРГ затруднилась сказать, удастся ли в ходе консультаций прийти к какому-либо результату. По её словам, есть добрая воля участников саммита, однако имеются и «много позиций», которые не позволяют достигнуть соглашения.

Участники очного саммита Евросоюза в Брюсселе обсуждают бюджетный план на ближайшие семь лет объёмом в €1,074 трлн и фонд восстановления экономики после пандемии в размере €750 млрд заёмных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года. В течение двух предыдущих дней европейские лидеры провели несколько раундов непростых переговоров, однако к согласию так и не пришли. Поэтому саммит, который официально должен был завершиться 18 июля, решено было продолжить.

Как писал NEWS.ru, председатель Европейского совета Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, предложив иным образом распределить средства фонда. По его мнению, в качестве субвенций может быть выделено €450 млрд, а в качестве кредитов — €300 млрд. До этого предлагалось распределить эти деньги как €500 млрд и €250 млрд соответственно. Такая инициатива снизила напряжённость среди глав европейских государств, которые расценили её как шаг в верном направлении.