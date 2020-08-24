Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

https://static.news.ru/photo/00e9cff2-e626-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное и всеобъемлющее расследование отравления политика Алексея Навального.

Они отметили, что врачи Charite сообщили об отравлении политика, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено — и в полной транспарентности, — отметили они.

Политики пожелали Навальному выздоровления, а его родным — выдержать сложное испытание.

Необходимо установить и наказать ответственных, — заключили Меркель и Маас.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Как писал NEWS.ru, согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.