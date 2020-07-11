Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы из РФ на Украину

https://static.news.ru/photo/4709ab14-c395-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина блокирует ввоз в страну научной литературы из России.

Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, — заявил Медведчук.

По его словам, эта ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность. Политик отметил, что Россия остаётся главным поставщиком научных изданий в страну.

Заблокировано поступление на Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издаётся вследствие кризиса научно-образовательной сферы, — цитирует Медведчука пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что всё происходящее в стране напоминает реализацию плана «Ост» гитлеровской Германии, который предусматривал лишение доступа стран к образованию, науке и культуре, а также предусматривал колонизацию жителей. Медведчук подчеркнул, что с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского и его команды в стране ничего не изменилось.

А если и произошли изменения, то только к худшему, о чём свидетельствует блокирование ввоза научной литературы из Российской Федерации. Необходимо незамедлительно деблокировать ввоз на Украину книжной продукции, в первую очередь — научной литературы, — заявил Медведчук.

NEWS.ru писал, что глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинил Зеленского в нарушении конституции страны. По его мнению, правящая партия президента превращает украинцев в «рабов», а также ущемляет права населения на достойную жизнь. Медведчук отметил, что Зеленский действует «в угоду западным хозяевам». Он выразил надежду, что представителям власти придётся ответить за преступные «реформы».